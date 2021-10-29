В Шацком районе могут начать реставрировать усадьбу Нарышкиных

Усадьба Нарышкиных в Шацком районе вошла в список первоочередных для реставрации объектов культурного наследия в регионе, который утвердило минкульт РФ. Об этом сообщает ИД «Пресса».
О важности восстановления усадьбы рассказал председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Петруцкий.
В 2020 году усадьба уже получала грант на реставрацию. Тогда денежные средства были потрачены на вырубку бурьяна, заделывание дыр в крыше и подпорку здания для предотвращения дальнейшего обрушения.