Вторник, 16 июля, 2024

В Шацком районе столкнулись два несовершеннолетних водителя мопедов

Автор: Кристина Аманн

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Фото предоставили МО МВД России "Шацкий"

В Шацком районе в селе Борки столкнулись два мопеда. Ими управляли несовершеннолетние водители. Об этом рассказал представитель Госавтоинспекции МО МВД России «Шацкий».

За рулем одного из мопедом находился 10-летний ребенок. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом, которым управлял 13-летний подросток. Оба водителя обращались за медицинской помощью.

Отмечается, что в силу возраста подростки не имеют водительских прав. А значит, их родителям грозит штраф в размере 30 000 рублей за передачу управления транспортного средства лицу, не имеющему права управления.

В Шацком районе столкнулись два несовершеннолетних водителя мопедов
В Шацком районе столкнулись два несовершеннолетних водителя мопедов

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