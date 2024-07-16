В Шацком районе столкнулись два несовершеннолетних водителя мопедов

В Шацком районе в селе Борки столкнулись два мопеда. Ими управляли несовершеннолетние водители. Об этом рассказал представитель Госавтоинспекции МО МВД России «Шацкий».

За рулем одного из мопедом находился 10-летний ребенок. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом, которым управлял 13-летний подросток. Оба водителя обращались за медицинской помощью.

Отмечается, что в силу возраста подростки не имеют водительских прав. А значит, их родителям грозит штраф в размере 30 000 рублей за передачу управления транспортного средства лицу, не имеющему права управления.