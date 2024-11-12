В Шацком районе прошла церемония прощания с погибшим на СВО Андреем Колодезниковым

В понедельник, 11 ноября, в селе Черная Слобода Шацкого района Рязанской области простились с погибшим в ходе СВО Андреем Колодезниковым. Об этом сообщил официальный паблик районной администрации ВКонтакте.

Андрей закончил Чернослободскую основную школу, затем учился в Шацком техникуме механизации.

Колодезникова мобилизовали в октябре 2022 года. Он служил старшим водителем в разведроте. Военный погиб 5 ноября.

В церемонии прощания с военнослужащим принял участие глава администрации Шацкого района Александр Нечушкин.