В Шацком районе построят 4 ФАПа

В Шацком районе построят 4 фельдшерско-акушерских пункта.

Один ФАП появится уже в текущем году в селе Высокое, ещё три должны быть построены в следующем году в сёлах Лесное Конобеево и Ольхи, а также в деревне Важная. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи Павла Малкова с главой администрации района Александром Нечушкиным, — пишет Типичная Рязань ВКонтакте.

Отмечается, что финансирование на строительство уже выделено.

Также с главой районной администрации врио рязанского губернатора обсудил реконструкцию водопроводных сетей в посёлке Лесная Поляна. На реализацию проекта не хватает средств из-за удорожания материалов. Павел Малков пообещал учесть этот вопрос при планировании региональной программы.

Врио губернатора Рязанской области пообещал заняться проблемой перебоев с электричеством в Шацком районе.

Павел Малков: «Проблему будем решать. Вопрос требует дальнейшей проработки с энергетиками»

Врио главы регионального правительства поручил подготовить подробную информацию по всем аварийным участкам.