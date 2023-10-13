Пятница, 13 октября, 2023
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В Шацком районе полицейские обнаружили склад нелегальных алкоголя и сигарет

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Фото: УМВД России по Рязанской области

В Рязанской области полиция пресекла продажу нелегальных алкоголя и сигарет.

52-летний мужчина из Шацкого района продавал местным жителям сигареты и водку, произведенные в странах ближнего зарубежья.

Полицейские организовали проверочную закупку и задержали с поличным жителя села Черная Слобода. На его участке обнаружили 2656 бутылок водки на сумму более 620 тысяч рублей, 95 десятилитровых и 4 пятилитровых канистры спиртосодержащей жидкости общей стоимостью более 63 тысячи рублей и 44 252 пачки сигарет на сумму 5 миллионов 178 тысяч рублей.

В отношении преступника возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), ч. 5 и ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

Полиция устанавливает каналы покупки нелегальных товаров, сообщает УМВД России по Рязанской области.

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