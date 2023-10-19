В Шацком районе лесорубы незаконно спилили девять дубов

В Шацком районе полицейские пресекли незаконную рубку деревьев.

Сотрудники МВД получили информацию, что в одном из лесов Шацкого района неизвестные вырубили деревья без соответствующего разрешения.

В ходе скрытого наблюдения на месте преступления были задержаны двое мужчин. У них нашли две бензопилы и бревна от девяти спиленных дубов.

Объем вырубленных деревьев составил около 15 кубических метров. По оценкам специалистов, ущерб, нанесённый лесному фонду России, превысил 6 миллионов рублей, сообщает УМВД России по Рязанской области.

Предварительно установлено, что организовал незаконную деятельность 47-летний житель Шацкого района.

Следователем следственного подразделения межмуниципального отдела МВД России «Шацкий» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).