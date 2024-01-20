В Шацком районе директор школы получил условный срок за мошенничество

В Шацком районе Рязанской области суд признал директора школы виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Директор обещал своему подчинённому ежемесячно завышать баллы по результатам оценки эффективности работы. В замен потребовал часть стимулирующих выплат за повышенные баллы. В реальности осуждённый забирал часть зарплаты сотрудника не увеличивая размер стимулирующих выплат.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы условно.

Вступил ли приговор в законную силу, не уточняется.