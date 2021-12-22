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Среда, 22 декабря, 2021
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В Шацком районе девушка обворовала забывчивую сельчанку

Александр Ильин
арест

В Рязанской области полиция задержала 33-летнюю жительницу Сасовского района, которая подозревается в краже 30 тысяч рублей из дома 38-летней жительницы села Каверино Шацкого района, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, ранее судимая за аналогичное преступление девушка арендовала такси и отправилась на поиск жертвы.

В селе Каверино злоумышленница заметила, как одна из местных жительниц ушла в магазин и не закрыла входную дверь.

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Рецидивистка воспользовалась ситуацией и проникла внутрь, где нашла тайник со сбережениями.

Вскоре девушку поймали. Возбуждено уголовное дело.

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