Среда, 28 августа, 2024

В Шацке в возрасте 100 лет умер ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Трохин

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/ryazpressa

В селе Борки Шацкого района умер ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Иванович Трохин. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Ветерана не стало 27 августа. Ему было 100 лет.

Дмитрий Трохин родился 8 декабря 1923 года. На фронт он ушел осень 1941 года. На Великой отечественной войне он был все четыре года.

Сначала Дмитрий Трохин попал в учебный цент, после чего служил в 232-ой стрелковой дивизии под Воронежем. Затем его перевели в Первую воздушную армию, в 50-ю отдельную роту земного обеспечения самолетов.

За 4 года войны шатчанин был награжден многочисленными медалями и орденом Великой Отечественной войны II степени. После войны работал в местном колхозе.

В Шацком районе остался в живых один ветеран — Василий Богатов. Он живет в селе Черная Слобода.

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