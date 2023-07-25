Вторник, 25 июля, 2023
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В Шацке сожительница обокрала 87-летнего пенсионера

7info
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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

В Шацке правоохранители раскрыли кражу 300 тысяч рублей и 125 долларов из дома 87-летнего мужчины. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Полицейские осмотрели жилище заявителя, но не обнаружили признаков взлома. В ходе опроса местного жителя полиция выяснила, что он не принимал гостей в течение последних нескольких месяцев, поэтому никто из посторонних не мог украсть деньги. Подозрение пало на 55-летнюю сожительницу пожилого мужчины.

Оперативники получили информацию о том, что женщина начала оставлять крупные суммы денег в продуктовых магазинах, особенно в вино-водочных отделах, хотя раньше она не проявляла такого расточительства. Эту информацию подтвердил сам пенсионер, указав на то, что женщина стала злоупотреблять алкоголем в последнее время.

Сотрудники полиции провели опрос женщины, она призналась, что украла деньги у своего сожителя. Часть украденных денег была потрачена на покупку алкоголя, остальное было изъято правоохранителями и возвращено пенсионеру.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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