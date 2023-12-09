В Шацке открыли памятную доску погибшему в ходе СВО Хасану Калмагонбетову

8 декабря на стене Шацкой школы-интерната открыли мемориальную доску в память о погибшем в ходе спецоперации Хасане Калмагонбетове. Об этом сообщает администрация Шацкого района.

В памятных мероприятиях приняли участие родные бойца, заместитель главы администрации Шацкого района по социальным вопросам Ольга Киселева, директор школы-интерната Алексей Закурдаев, представитель военного комиссариата, учителя и школьники, представитель фонда «Защитники Отечества». К присутствующим обратилась сестра Хасана:

— Друзья часто появляются в жизни, а брат – это навсегда. Приятно это осознавать и от этого еще больнее. Хасан – мой брат и я им горжусь!»

Память погибшего в ходе специальной военной операции почтили минутой молчания и возложили цветы.

С 1993 года семья Хасана проживает в Шацком районе. Он учился в Шацкой школе-интернате, затем продолжил обучение в СПТУ-26. После окончания училища проходил срочную службу в армии. Затем показал себя отличным мастером строительных работ. Хасан из многодетной семьи, вырос внимательным, отзывчивым, трудолюбивым, любящим сыном, братом, другом. Со старшими – вежливый, добрый, общительный. Он был готов оказать бескорыстную помощь и поддержку людям в любую минуту в любой ситуации. Где необходимо, он был серьезным и требовательным, ответственным и надёжным.

Хасан отправился защищать Родину добровольцем. Службу он проходил пулемётчиком мотострелкового взвода войсковой части 11180. За героизм и мужество, проявленные в ходе специальной военной операции, представлен к Ордену Мужества посмертно.