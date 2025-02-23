В Шацке медалью «80 лет Победы» наградили старейшую труженицу тыла Евдокию Сурину. Торжественное вручение состоялось на концерте в честь празднования Дня защитников Отечества. Об этом сообщает издательство «Пресса». глава Шацкого района Александр Нечушкин.

Война застала Евдокию в возрасте 9 лет. В тяжелые для страны времена она работала на различных колхозных участках. После войны устроилась на Шацкую санитарно-эпидемиологическую станцию.

Всего в муниципалитете живут 15 тружеников тыла. Всем им обещают вручить медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».