В Северной Осетии осудили прокурора за изнасилование подчиненной в кабинете

Суд приговорил его к четырем с половиной годам заключения экс-прокурора из Северной Осетии Григория Авакяна за изнасилование подчиненной в рабочем кабинете, пишет Baza .

Инцидент произошел в прошлом июле. По словам потерпевшей, после завершения рабочего дня начальник — заместитель руководителя отдела процессуального контроля — стал приставать к ней.

«Поначалу она отбивалась, но затем не смогла сопротивляться: она подозревает, что Григорий подсыпал ей какое-то вещество в напиток, потому что она потеряла контроль над телом», — говорится в публикации.

Следователи вскоре пришли на место происшествия, однако записи с камер наблюдения пропали. Также в помещении начался ремонт, который, вероятно, помог подчистить улики. При этом обвиняемый в тот же день уволился. Сначала он отрицал вину, но все же признался и извинился.

Осужденный также выплатит миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.