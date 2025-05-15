В Северной Осетии осудили прокурора за изнасилование подчиненной в кабинете

Суд приговорил его к четырем с половиной годам заключения экс-прокурора из Северной Осетии Григория Авакяна за изнасилование подчиненной в рабочем кабинете, пишет Baza.
Инцидент произошел в прошлом июле. По словам потерпевшей, после завершения рабочего дня начальник — заместитель руководителя отдела процессуального контроля — стал приставать к ней.
Следователи вскоре пришли на место происшествия, однако записи с камер наблюдения пропали. Также в помещении начался ремонт, который, вероятно, помог подчистить улики. При этом обвиняемый в тот же день уволился. Сначала он отрицал вину, но все же признался и извинился.
Осужденный также выплатит миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
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