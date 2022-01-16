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Воскресенье, 16 января, 2022
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В Севастополе двое 13-летних подростков избили на камеру сверстника

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / соцсети / Инцидент Крым | Севастополь | Симферополь

В Севастополе два 13-летних подростка побили своего сверстника и сняли происходящее на видео, сообщает портал «Sevastopol.SU».

Ролик инцидента (18+) появился в социальных сетях. На кадрах видно, как школьники бьют сверстника ногами и пытаются заставить его за что-то извиниться. 

В ходе мониторинга соцсетей запись увидели полицейские. Вскоре личности всех участников удалось установить. Двое нападавших — ученики 8 и 9 класса, потерпевший — ученик 8 класса другой школы. О тех, кто наблюдал за происходящем, в правоохранительных органах не сообщают. 

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По данным прокуратуры города, школьник получил травмы. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. 

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