В Сети спорят о «нищебродском отдыхе» на Черном море в Сочи

Владелица нескольких объектов размещения в Сочи раскритиковала туристов, выбирающих бюджетный отдых на Черноморском побережье. Об этом пишет Турдом.

В эмоциональном посте на туристическом форуме она возмутилась, зачем ехать на море «без денег» и превращать отпуск «в хозяйственный квест».

«Вы приезжаете и сами себя мучаете (и детей, ради которых якобы едете на море): готовите в отпуске, торгуетесь за комнатушку, экономите на такси и экскурсиях, считаете мороженое и распиваете «свое» из экономналивайки», — написала предпринимательница.

По ее словам, экономные отдыхающие торгуются за дешевое жильё, готовят еду на плитке, возят продукты из дома и отказывают детям в развлечениях.

«Это не отпуск, а рабство и нищеблудство», – заявила предпринимательница.

Пост вызвал бурное обсуждение. Часть комментаторов согласилась с автором: «Либо едешь в отпуск, либо сидишь дома», – пишут пользователи. Но многие туристы и даже коллеги из отрасли встали на сторону отдыхающих: «Каков сервис – такой и клиент», – напомнили они.

Некоторые отметили, что дело не в скупости, а в низком качестве местного сервиса и антисанитарии в кафе: «Хоть раз, но все мучились животом». Другие признались, что просто любят готовить сами из свежих местных продуктов.