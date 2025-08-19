Вторник, 19 августа, 2025
Новости России

В Сети спорят о «нищебродском отдыхе» на Черном море в Сочи

Алексей Самохин
Владелица нескольких объектов размещения в Сочи раскритиковала туристов, выбирающих бюджетный отдых на Черноморском побережье. Об этом пишет Турдом

В эмоциональном посте на туристическом форуме она возмутилась, зачем ехать на море «без денег» и превращать отпуск «в хозяйственный квест».

«Вы приезжаете и сами себя мучаете (и детей, ради которых якобы едете на море): готовите в отпуске, торгуетесь за комнатушку, экономите на такси и экскурсиях, считаете мороженое и распиваете «свое» из экономналивайки», — написала предпринимательница.

По ее словам, экономные отдыхающие торгуются за дешевое жильё, готовят еду на плитке, возят продукты из дома и отказывают детям в развлечениях. 

«Это не отпуск, а рабство и нищеблудство», – заявила предпринимательница.

Пост вызвал бурное обсуждение. Часть комментаторов согласилась с автором: «Либо едешь в отпуск, либо сидишь дома», – пишут пользователи. Но многие туристы и даже коллеги из отрасли встали на сторону отдыхающих: «Каков сервис – такой и клиент», – напомнили они.

Некоторые отметили, что дело не в скупости, а в низком качестве местного сервиса и антисанитарии в кафе: «Хоть раз, но все мучились животом». Другие признались, что просто любят готовить сами из свежих местных продуктов.

Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Новости России

Мария Захарова: Россия предупреждала, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение главы МИД Венгрии Петер Сийярто о том, что Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод из-за чего поставки нефти в страну остановлены.
Культура и события

Рязанка прошла кастинг проекта «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия»

Программа вышла в эфир в пятницу, 15 августа. 
Общество

В Рязани переименовали три остановки общественного транспорта

Рабочая группа по рассмотрению предложений о присвоении, изменении наименований остановочных пунктах города Рязани утвердила новые названия трех остановок общественного транспорта.

Экономика и бизнес

Рязанские застройщики стали активнее сдавать объекты

Несмотря на замедление ипотечного кредитования, объемы продажи жилья в новостройках сохраняются.
Погода

Рязанцам рассказали о погоде на ближайшие два дня

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на 20–21 августа 2025 года.
Общество

С 1 сентября рязанским студенткам увеличат пособие по беременности и родам

Средний размер выплаты за 140 дней декрета составит около 80 276 тыс. рублей (для жителей Рязанской области).
Кино и ТВ

Участник «Битвы экстрасенсов» Артур Микаберидзе погиб в Таиланде

По словам его супруги, трагедия произошла ночью 17 августа в городе Кханом: медиум разбился на байке, получив тяжёлую травму лёгких.
Новости России

Нефтезавод в Кременчуге попал под удар ВС РФ

Официальная информация от министерства обороны России на данный момент не поступала. 
Интересное

Какой сегодня день? Праздники и знаменательные даты 19 августа 2025 года

19 августа — одна из самых насыщенных дат: в этот день отмечают международные и национальные праздники, церковные торжества, а также вспоминают исторические события и выдающихся людей
Новости мира

В Windows 11 обнаружена ошибка, ломающая SSD-накопители

Ошибка проявляется при копировании или переносе больших объёмов данных между дисками или разделами.
Новости России

Пять украинских боевиков уничтожены при попытке прорыва в Брянской области

результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника, двое взято в плен