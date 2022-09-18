В Сети появилось неожиданное пророчество о будущем короле Великобритании

Астролог Марио Ридинг заявил: смерть королевы Елизаветы II в 2022 году и последующее будущее королевской семьи было предсказано легендарным пророком Нострадамусом. Расшифровки предсказаний провидца Ридинг опубликовал в своей книге, выдержки из неё обнародовало издание The Mirror.

В своей книге астролог представляет строки Нострадамуса о «короле островов» как начало правления Карла III. В период его правления Британия потеряет часть союзников, а в её составе останутся только островные государства. При этом отмечается, что общественность может вынудить Карла оставить престол.

По предсказаниям Нострадамуса, власть может перейти в руки того, кто не подозревает, что может стать королём. Марио Ридинг не исключает, что преемником Карла III станет принц Гарри. При этом сейчас будущим наследником мировое сообщество видит его брата, Уильяма, который в отличие от Гарри, никогда не выступал против дворцовых правил.

Если пророчества, расшифрованные астрологом, сбудутся, принц Гарри вступит на престол в возрасте 38 лет и станет Генрихом IV.