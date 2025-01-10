В сети кинотеатров «Пять звезд», расположенной в ТРЦ «Марко Молл», за новогодние праздники побывало 17,8 тысяч человек

Сеть кинотеатров «Пять звезд», расположенная в ТРЦ «Марко Молл», поделилась итогами работы в новогодние праздники. Всего за время праздников в кинотеатре побывало более 17,8 тыс. человек, а это примерно каждый 30-й житель Рязани. Количество посетителей выросло на 2% по сравнению с прошлым годом.

Наибольшее количество гостей, как и годом ранее, было 2 января, когда на сеансы пришло более 3,7 тыс. человек, что составило 20% от общего числа посетителей в праздничные выходные.

Наибольшей популярностью среди рязанцев пользовались два российских фильма, вышедшие в прокат 1 января: «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь». Обе премьеры стали настоящими хитами и собирали полные залы на протяжении всех выходных.

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В «Пять звезд» отмечают, что рост показателей стал возможен благодаря не только ожидаемым кинопремьерам, но и большому количеству активностей, проходивших в праздничной период в торгово-развлекательном центре. А это интересные новогодние программы для детей, открытие новой игровой локаций, а также яркие новогодние арт-объекты ТРЦ.