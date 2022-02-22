В Сеть слили видео с пьяным уральским мэром, устроившим дебош в патрульной машине

В социальных сетях распространяется видео с участием мэра Богдановича Павла Мартьянова, на котором он сидит в патрульной машине после ДТП, будучи пьяным, пишет E1.ru.

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Судя по опубликованным кадрам, мужчина вел себя агрессивно, угрожал сотрудникам ГИБДД и пытался выбраться из автомобиля.

«Тебе погоны, что ли, не дороги?» – спросил Мартьянов.

В мэрии пояснили, что инцидент произошел девять лет назад, когда чиновник еще не был главой города. Публикацию ролика там связали с информационной кампанией против градоначальника.

Подчеркивается, что Мартьянов более четырех лет ведет трезвый образ жизни, женат и воспитывает пятерых сыновей.