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Суббота, 6 мая, 2023

В Серове убийца раскрыл себя, записав на телефон, как отрезает голову друга

Следователи рассказали детали громкого убийства в Серове, где нашли обезглавленное тело пенсионера Александра Мурзина, пишет E1.RU.

Инцидент произошел 22 апреля. По версии следствия, он распивал алкоголь с 66-летним знакомым, вскоре они поругались. Злоумышленник ударил оппонента по голове, тот упал на пол.

«Обвиняемый нашел в квартире тяжелый металлический предмет массой около 30 килограммов и несколько раз бросил его на голову и туловище потерпевшего», – пояснили в СК.

Потерпевший умер, а обвиняемый отрезал его голову и выбросил ее в уличный контейнер для сбора мусора. Задержанный признался в содеянном, его заключили под стражу. Сначала мужчина пытался прикинуться очевидцем.

Вычислить преступника помог полиграф и мобильный, который случайно записал жестокую расправу.

«Когда расчленяли жертву, весь этот процесс был по чистой случайности записан на диктофон в телефоне, в том числе тот момент, когда фигурант пилил голову, когда его тошнило», – говорится в публикации.

Удалось ли найти голову Мурзина неизвестно. Задержанному грозит до 15 лет колонии.

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