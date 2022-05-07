В серьёзном ДТП на Касимовском шоссе пострадал водитель перевернувшейся «четырнадцатой»

Рязанская Госавтоинспекция обнародовала подробности серьёзного ДТП на Касимовском шоссе. Стало известно, что пострадал водитель «четырнадцатой».

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ДТП произошло 7 мая приблизительно в 14.00 в районе дома 49. Столкнулись Шевроле Лачетти и ВАЗ-2114. От удара «четырнадцатая» опрокинулась.

Водитель ВАЗ получил травмы, помощь ему оказывают работающие на месте аварии медики. Также туда прибыли сотрудники МЧС и ГИБДД.

Отметим, что из-за произошедшего движение по Касимовскому шоссе затруднено.

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Ранее 7info опубликовал видео с места происшествия.