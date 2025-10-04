В сентябре в Рязани на свет появились 418 малышей

В сентябре в Рязанском перинатальном центре на свет появились 418 малышей. Об этом сообщается в группе медучреждения ВКонтакте.

Из них 222 мальчика и 196 девочек. Четыре пациентки стали счастливыми матерями двойняшек.

Самая маленькая новорожденная весила всего 470 граммов. Рекордсменом по весу стал мальчик весом 5050 граммов.

Напомним, в сентябре 2025 года в Перинатальном центре родился мальчишка-богатырь. Егор стал долгожданным первенцем у своих родителей. По весу малыш занял второе место среди детей, родившихся в 2025 году, — 5050 г. Рекорд за новорождённым с весом 5080 г.

