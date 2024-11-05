Вторник, 5 ноября, 2024
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В семье рязанки Александры родился десятый ребенок

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Кристина Аманн
Фото: vk.com/perinatal_center_rzn

В Рязанской перинатальном центре рязанка Александра стала мамой в десятый раз. Об этом сообщается на странице учреждения во «ВКонтакте».

Новорожденную девочку назвали Златой. Ее вес при рождении составил 2760 граммов.

Злата стала пятой девочкой в семье. Ее старших братьев и сестер зовут Надежда, Наталья, Арина, Вячеслав, Ярослав, Владислав, Станислав, Святослав, Вероника.

Отмечается, что мама и дочка после родов в течение нескольких дней находились под наблюдением акушеров-гинекологов и педиатров. 5 ноября их выписали домой.

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