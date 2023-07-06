В семье каждого четвертого россиянина есть родственники с болезнями сердца — опрос

26% россиян заявили, что они или члены их семьи сталкивались с болезнями сердца. При этом более половины жителей российских городов никогда не проходили кардио-чекапы — медицинские осмотры, предназначенные для оценки здоровья сердечно-сосудистой системы. Такие данные показал опрос, проведенный одним из крупнейших провайдеров страхования, компанией Madanes Россия в преддверии Всемирного дня кардиолога.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире, от которой, по оценкам, каждый год умирает 17,9 млн человек. Более четырех из пяти смертей от ССЗ происходит в результате инфаркта и инсульта, причем, треть из них носит преждевременный характер и отмечается среди людей в возрасте до 70 лет. Такая медицинская статистика в России имеет богатую историю и печальные данные. Почти 60% всех трагических случаев можно отнести к болезням сердца. По данным ВОЗ, сейчас их вдвое чаще стали диагностировать у людей в возрасте от 25 до 35 лет.

Как показал опрос, проведенный компанией Madanes Россия, о развитии сердечно-сосудистых заболеваний беспокоятся 49,9% жителей российских городов, а еще 18,9% считают это серьезной проблемой и угрозой для своей жизни и здоровья. Болезни сердца уже диагностированы кому-либо из семьи 26,1% опрошенных, а 12,8% не знают о таком диагнозе.

«Кардио-чекапы являются неотъемлемой частью заботы о своем сердечно-сосудистом здоровье. Они позволяют выявлять проблемы на ранней стадии, контролировать факторы риска и своевременно начинать лечение. Как показал наш опрос, 51% россиян никогда не проходили кардио-чекапы. Регулярно, то есть раз в год или чаще, это делают всего 12,7%. А остальные 35,6% обращаются в больницы с этой целью время от времени, раз в несколько лет», — рассказала Елена Солопова, генеральный директор Madanes Россия.

Отвечая на вопрос, что же мешает проходить регулярные обследования состояния сердечно-сосудистой системы, 29,7% россиян заявили, что не видят в них необходимости без рекомендации врача. Еще 25,4% просто не знают о пользе чекапов. Остальных смущает долгое ожидание записи на прием (13,4%), отсутствие удобного расписания в больницах (18,3%), высокая стоимость медуслуг (20,9%) и в целом недоступность медицинских учреждений в своем районе (24,3%).

Исследование проводилось в июне 2023 года среди жителей российских городов. Участие в нем приняли 2 927 человек старше 18 лет.