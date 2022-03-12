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Суббота, 12 марта, 2022

В Семчино построят детский сад за 195 млн рублей 

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В Семчино построят детский сад за 195 млн рублей 

Александр Ильин

В рязанском Семчино построят детский сад за 195 млн рублей. Тендер опубликован на портал Госзакупок 11 марта.

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Начальная (максимальная) цена контракта — 195 846 820,67 рублей. Деньги выделяются из местного бюджета. Заказчиком выступает управление капитального строительства администрации Рязани.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по строительству объекта: от устройства фундамента до благоустройства территории. Кроме того, на стройплощадку поставят камеры видеонаблюдения, чтобы следить за ходом работ в реальном времени.

Окончание подачи заявок — 28 марта.

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