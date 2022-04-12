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Вторник, 12 апреля, 2022

В Семчине два дня подряд будут отключать электроэнергию

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В Семчине два дня подряд будут отключать электроэнергию

7info7
Изображение Pexels с сайта Pixabay

14 и 15 апреля в рязанском посёлке Семчино будут отключать электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Причина отключения – работы на воздушной линии. Их проведут работники МУП «РГРЭС».

14 апреля с 09.00 до 16.00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Советская, дома с 1 по 133а,
  • улица Школьная, дом 8г, дом 23, дом 25, дом 26.

15 апреля с 09.00 до 15.00 по следующим адресам:

  • улица Советская, дома с 1 по 133а,
  • улица Школьная, дом 8г, дом 23, дом 25, дом 26.

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