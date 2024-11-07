В сельском хозяйстве Рязанской области не хватает работников

Аналитики hh.ru выяснили, какие специалисты-аграрии являются самыми востребованными и дефицитными, и какие зарплаты им предлагали в этом году.

В целом по итогам октября профобласть сельского хозяйства была подвержена кадровому голоду не менее, чем в 55 регионах страны, и в том числе в Рязанской области.

Спрос на специалистов, готовых работать в агропромышленном комплексе, растет из года в год. В Рязанской области спрос на сельскохозяйственных работников вырос за год: более 1,6 тыс. вакансий, что на 4% больше, чем в 2023.

Уровень медианной предлагаемой заработной платы для соискателей-аграриев в этом году в целом по РФ составляет 101 700 руб. в целом по стране, годом ранее – 84 900 рублей. В Рязанской области доход у аграриев вырос на 21% до 79,5 тыс. рублей. Одни из самых высоких зарплат в сельском хозяйстве Рязанской области можно найти в вакансии для сервис-инженера по металлообрабатывающему оборудованию ЧПУ (от 250 тыс. рублей) и мастера-универсала (до 300 тыс. рублей).