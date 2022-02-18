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Пятница, 18 февраля, 2022

В селе Полково под Рязанью провалилась крыша здания администрации

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В селе Полково под Рязанью провалилась крыша здания администрации

Александр Ильин
Фото: Новости Рязани ВКонтакте

Ночью 18 февраля в селе Полково Рязанского района обвалилась крыша здания местной администрации. Фотография появилась в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам автора, ранее здесь располагались ФАП и библиотека.

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