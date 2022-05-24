В селе Пехлец состоялась ежегодная военно-патриотическая игра «Зарница»

20 мая в селе Пехлец Кораблинского района Рязанской области состоялась ежегодная военно-патриотическая игра «Зарница», она же «Школа безопасности». Об этом сообщил сайт ассоциации ветеранов подразделения «Альфа».

Первенство посвящено памяти сотрудника Группы «А», кавалера ордена Мужества майора Владимира Соловова, героически погибшего 17 июня 1995 года в городе Будённовске (Святой Крест) при освобождении больницы, захваченной бандой террористов Шамиля Басаева. Спустя многие годы после трагедии мама Владимира, Марья Григорьевна, регулярно принимает рязанских и московских гостей в своем гостеприимном доме.

«Зарница» проводится при непосредственном участии Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России, УФСБ России по Рязанской области и Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Организатором первенства традиционно выступает Пехлецкая средняя школа, носящая имя Владимира Соловова, — первое именное учебное заведение в Системе «Альфа».

Среди почетных гостей, выступивших на торжественной церемонии открытия, были члены Совета Международной Ассоциации «Альфа» — Владимир Елисеев и Сергей Поляков. Также слово взяла Нина Константиновна Объедкова, глава Кораблинского района. В Пехлец из Рязани прибыли давнишние шефы — действующие сотрудники Управления ФСБ России по Рязанской области, от них с напутственной речью к ребятам обратился Сергей Епишин.

В ходе соревнований ребята продемонстрировали строевую и общефизическую подготовку, навыки стрельбы, сборки-разборки автоматического оружия и преодоления верёвочных переправ, умение метать гранаты, а также знания истории края.

По итогам насыщенного соревновательного дня первые места в средней и старшей категориях заняла Кораблинская средняя школа № 2. Вторые и третьи места в этих же категориях взяли «солововцы».