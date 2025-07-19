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Общество

В селе Лопатино приступили к бурению новой скважины

Анастасия Мериакри
Фото: Михаил Ромодин

В селе Лопатино приступили к бурению новой скважины. Об этом сообщил глава администрации района Михаил Ромодин.

На территории села Лопатино введен режим чрезвычайной ситуации в связи выхода из строя артезианской скважины. Без воды остались около 700 человек и порядка 400 домов. По словам Михаила Ромодина, восстановить старую скважину невозможно, поэтому принято решение бурить новую.

На восстановление центрального водоснабжения специалистам понадобится две-три недели.

«Знаем, что местным жителям сейчас непросто, поэтому приложим все силы, чтобы завершить работы в кратчайшие сроки. На время их проведения подвоз воды по-прежнему будем обеспечивать. Выход из строя старой скважины — это чрезвычайная ситуация. Благодарю лопатинцев за понимание и терпение, которые они проявляют в сложившихся обстоятельствах», — отметил Михаил Ромодин.

В селе действует контакт-центр, куда граждане могут позвонить и сообщить о своих потребностях. Телефон: +7 910-575-31-89.

В селе Лопатино приступили к бурению новой скважины На территории села Лопатино введен режим чрезвычайной ситуации в связи выхода из строя артезианской скважины. Без воды остались около 700 человек и порядка 400 домов.
Фото: Михаил Ромодин

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