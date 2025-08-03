В селе Дубровичи размыло пляж на карьере «Аквамарин». Об этом сообщили рязанцы в телеграм-канале «Рязань. Происшествия».

На кадрах видно, что сильный поток воды частично размыл песок на пляже. По информации рязанцев, «стена не выдержала напор воды с карьера».

«Вода хлынула внезапно, сразу всех попросили покинуть территорию пляжа. Очень жаль, что произошла авария. Там здорово, хороший пляж, зонтики, туалеты, пляжный бар со вкусной едой, территория чистая, сосны, красота», — отметили жители в комментариях к публикации.