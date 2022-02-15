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Вторник, 15 февраля, 2022

В селе Дубровичи под Рязанью загорелась мусорная свалка

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В селе Дубровичи под Рязанью загорелась мусорная свалка

Александр Ильин
Фото: RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ

Днём 15 февраля в селе Дубровичи Рязанской района загорелась мусорная свалка, сообщили очевидцы в соцсетях.

«Кто-то очень умный поджог мусор, весь пластик, который там лежал плавится. И мы этим должны дышать. Слов нет», — пишет автор фото.

Подробности случившегося уточняются.

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