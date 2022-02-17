-0.8 C
Рязань
Четверг, 17 февраля, 2022

В селе Алеканово под Рязанью покончил с собой 43-летний мужчина

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В селе Алеканово под Рязанью покончил с собой 43-летний мужчина

7info

В селе Алеканово Рязанского района покончил с собой 43-летний мужчина, сообщает «МК Рязань», ссылаясь на источник.

Труп нашли 16 февраля в хозпостройке. Мужчина работал вахтовым методом в другом регионе.

— Сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку, — рассказала старший следователь Рязанского МСО СУ СКР по Рязанской области Юлия Баранова.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяПоказатель тестирования на коронавирус в Рязанской области — 504,68 на 100 тыс. населения
Комментарии для сайта Cackle
spot_img