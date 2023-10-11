В Сасовском районе завершается реконструкция участка региональной автодороги Саблино — Сотницыно, сообщили в Минтрансе Рязанской области.

Работы ведутся в рамках реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Протяженность участка реконструкции составляет более 6 км.

На сегодняшний день на объекте в полном объеме завершены работы по укреплению основания дороги методом холодной регенерации, отремонтированы водопропускные трубы, уложено два слоя асфальтобетонного покрытия, устроены съезды и примыкания. В настоящее время подрядчик укрепляет обочины и обустраивает проезжую часть: устанавливает новые дорожные знаки, остановочные павильоны, наносит дорожную разметку.

«Отличная дорога. Приятно проехать. Чувствуется цивилизация», — отметила жительница села Саблино Елена Лобанова.

Участок реконструкции связывает несколько населенных пунктов, ведет к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Саблино и по нему пролегает часть школьного маршрута. Кроме того, дорога ведет к сельскохозяйственному предприятию в селе Алешино. Поэтому приведение ее к нормативному состоянию не только повысит уровень комфорта и безопасности дорожного движения, но и позволит продолжить развитие аграрного комплекса в районе.

«Для нашей школы эта дорога очень важна, от ее состояния зависит безопасность наших детей. Раньше ездить по разбитой дороге детям было страшно и тряско. Мы неоднократно обращались к властям с просьбой о ремонте и, наконец, дорогу починили. Сейчас совсем другое дело», — сообщила директор Алешинской средней школы Татьяна Харламова

Отметим, что в текущем дорожно-строительном сезоне в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в нормативное состояние привели подъездные дороги к зданию мастерской в селе Сергиевский Боровок и к коровнику в селе Просечье Александро-Невского района.

В целом за последние несколько лет благодаря федеральной программе в нормативное состояние приведено более 8,7 км дорог, ведущих к сельскохозяйственным предприятиям.