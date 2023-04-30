spot_img
Воскресенье, 30 апреля, 2023

В Сасовском районе в 2023 году построят 4 дома для переселения из аварийного жилья

Фото пресс-службы администрации Сасовского района
Фото пресс-службы администрации Сасовского района

В текущем году в Сасовском районе сдадут в эксплуатацию 4 дома по программе переселения из аварийного и ветхого жилья: 3 дома в посёлке Батьки и один – в Сотницыно. Об этом пишет издательство «Пресса».

Глава районной администрации Сергей Макаров 26 апреля проверил качество работ в посёлке Сотницыно. По его словам, работы идут по графику, строительство должно завершиться в 4-м квартале этого года.

Первый замглавы администрации Роман Марочкин сообщил, что сейчас идут работы по наружному утеплению, затем приступят к кровле и отделочным работам на фасаде.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации