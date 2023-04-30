В Сасовском районе в 2023 году построят 4 дома для переселения из аварийного жилья

В текущем году в Сасовском районе сдадут в эксплуатацию 4 дома по программе переселения из аварийного и ветхого жилья: 3 дома в посёлке Батьки и один – в Сотницыно. Об этом пишет издательство «Пресса».

Глава районной администрации Сергей Макаров 26 апреля проверил качество работ в посёлке Сотницыно. По его словам, работы идут по графику, строительство должно завершиться в 4-м квартале этого года.

Первый замглавы администрации Роман Марочкин сообщил, что сейчас идут работы по наружному утеплению, затем приступят к кровле и отделочным работам на фасаде.