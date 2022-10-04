Вторник, 4 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Сасовском районе остановили пьяного мотоциклиста

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта Госавтоинспекции Рязанской области

В селе Алешино Сасовского района экипаж ДПС ГИБДД остановил мотоцикл Sigma. В ходе проверки документов выяснилось, что водитель нетрезв. Об этом сообщает Госавтоинспекция Рязанской области.

Нарушителя отстранили от управления ТС и составили административный протокол. Санкция предусматривает штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок от полутора до двух лет.

За повторное управление в состоянии опьянения либо повторный отказ от освидетельствования на данное состояние гражданину грозит уже уголовное наказание. Сумма штрафа составит 200-300 тысяч рублей. Также применяются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2 лет. Кроме того, пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления сроком 3 года.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/