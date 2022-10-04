В Сасовском районе остановили пьяного мотоциклиста

В селе Алешино Сасовского района экипаж ДПС ГИБДД остановил мотоцикл Sigma. В ходе проверки документов выяснилось, что водитель нетрезв. Об этом сообщает Госавтоинспекция Рязанской области.

Нарушителя отстранили от управления ТС и составили административный протокол. Санкция предусматривает штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок от полутора до двух лет.

За повторное управление в состоянии опьянения либо повторный отказ от освидетельствования на данное состояние гражданину грозит уже уголовное наказание. Сумма штрафа составит 200-300 тысяч рублей. Также применяются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2 лет. Кроме того, пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления сроком 3 года.