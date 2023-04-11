В Сасовском районе начали строить новый Дом культуры

В Сасовском районе начато строительство Дома культуры в посёлке Сотницыно, сообщил Госстройнадзор Рязанской области.

Общая площадь здания со зрительным залом на 200 человек превышает 600 квадратных метров. В Доме культуры, кроме зрительного зала, предусмотрено просторное фойе для массовых мероприятий, кабинеты для работы клубных формирований, административно-служебные и технические помещения.

В здании будет удобно находиться людям с ограниченными возможностями здоровья.