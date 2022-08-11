Татьяна Проводина

В Сасовском районе футбольные ворота весом в центнер попытались сдать на металлолом

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Спортинвентарь пропал со школьной площадки в селе Алёшино.

Директор учебного заведения сообщила полиции о пропаже футбольных ворот со спортплощадки. Сотрудники полиции, объехав ближайшие пункты приёма металлолома, нашли спортивный инвентарь.

По описанию работников пункта приёма мужчины, который привёз тяжёлую конструкцию, оперативники узнали 43-летнего местного жителя, ранее судимого за грабёж.

Правоохранители установили ближайший круг лиц подозреваемого и предположили, что соучастником хищения мог быть 38-летний житель Сасовского района, ранее судимый за уклонение от отбывания лишения свободы.

Злоумышленников задержали, похищенное изъяли.

По предварительной информации, у местных жителей закончились деньги на покупку алкоголя. В поле зрения выпивших товарищей попали футбольные ворота на школьной площадке. Вечером мужчины выкопали инвентарь и привезли его в пункт приёма металлолома.

По статье о краже злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.

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