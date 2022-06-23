В Сасово сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя

Сотрудники Госавтоинспекции в Сасово остановили для проверки ВАЗ и выявили у 41-летнего водителя характерные признаки алкогольного опьянения. Мужчине предложили пройти освидетельствование, которое показало наличие в его крови 0,387 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Об этом сообщает управление МВД по Рязанской области.

Нетрезвый водитель был отстранён от управления автомобилем, на него составили административный протокол. Санкция предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС на срок от полутора до двух лет.

В ГИБДД напомнили, что за повторное управление в состоянии опьянения либо повторный отказ от освидетельствования грозит уголовное наказание.