Четверг, 23 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Сасово остановили «Ладу» с нетрезвой женщиной за рулём

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Сотрудники ГИБДД в Сасово остановили женщину, управлявшую легковушкой в нетрезвом состоянии. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Возле дома 55 по улице Ново-Елатомская сотрудники экипажа ДПС обратили внимание на странную манеру езды водителя «Лады». Машину остановили для проверки.

За рулём оказалась женщина с характерными признаками алкогольного опьянения — устойчивым запахом алкоголя изо рта и неуверенной походкой. Освидетельствование водителя показало 0,340 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

За такое нарушение водителю грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение права управления ТС от полутора до двух лет.

За повторное управление в состоянии опьянения либо повторный отказ от освидетельствования гражданину грозит уже уголовное наказание. Сумма штрафа составит 200-300 тысяч рублей. Кроме того, применяются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2 лет.

Также пьяного водителя могут лишить свободы на срок до 2 лет с лишением права управления сроком 3 года.

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