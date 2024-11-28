Четверг, 28 ноября, 2024
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В Сасове в аварии пострадала 4-летняя девочка

Дата публикации

Кристина Аманн
Фото: t.me/gibdd062

В Сасове 27 ноября столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

ДТП произошло примерно в 17:20 вблизи дома №19А по проспекту Свободы. За рулем «Хенде Крета» находился 41-летний местный житель. По предварительной информации, он столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», которым управлял 30-летний житель Сасова.

В результате ДТП 4-летняя девочка, пассажирка “Лады Гранты”, получила травмы. Отмечается, что ей оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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