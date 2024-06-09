В Сасове умерла участница Великой Отечественной войны Екатерина Николаевна Лазарева. Об этом пишет ИД «Пресса».

Екатерины Николаевны не стало 9 июня. Ей был 101 год.

В Сасово она переехала из Пензенской области. С началом войны Екатерину Лазареву призвали на фронт и направили в 219 Кременчугскую танковую бригаду. Здесь она служила в штабе. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

После войны Екатерина Николаевна работала в Сасове продавцом и заведующей «Сортсемовощ». На пенсию вышла в 1979 году. Недавно переехала к дочери в город Тольятти.