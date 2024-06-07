Пятница, 7 июня, 2024

В Сасове судебные приставы помогли выселить из квартиры 20 кошек

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: Pxhere

В городе Сасово судебные приставы помогли исполнить решение суда о принудительном выселении из квартиры 20 кошек. Подробности сообщила пресс-служба УФССП Рязанской области.

На хозяина квартиры пожаловались соседи по 5-этажному жилому дому. Мужчина собрал в квартире 20 кошек. Соседи пожаловались на невыносимый шум и запах. Дело дошло до суда, который обязал ответчика выселить животных и провести дезинфекцию жилища.

Исполнять решение суда мужчина не спешил. Приставы выписывали постановления, затем оштрафовали нарушителя. После этого решение суда было исполнено.

— И только лишь оплатив штраф, должник понял бесперспективность и опасность своего противоправного поведения, говорится в сообщении судебных приставов.

Куда делись кошки, не уточняется.

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