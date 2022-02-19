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Суббота, 19 февраля, 2022

В Сасове скончался житель блокадного Ленинграда Анатолий Гартье

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В Сасове скончался житель блокадного Ленинграда Анатолий Гартье

Александр Ильин

19 февраля в Сасове Рязанской области в возрасте 84 лет умер житель блокадного Ленинграда, член президиума городского совета ветеранов Анатолий Александрович Гартье, сообщила глава районной администрации Евгения Рубцова. 

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Анатолий Александрович возглавлял комиссию по патриотическому воспитанию молодежи Сасова. Являлся частым гостем молодёжных коллективов в школах, детских садах.

Анатолий Гартье рассказывал о военной истории страны, проводил уроки мужества. Особая тема его воспоминаний – блокада Ленинграда.

Анатолий Александрович потерял родных в блокадном Ленинграде. Позже был усыновлён семьёй Гартье. В благодарность взял их фамилию.

В Сасове скончался житель блокадного Ленинграда Анатолий Гартье
Фото: Евгения Рубцова

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