В Сасове скончался житель блокадного Ленинграда Анатолий Гартье

19 февраля в Сасове Рязанской области в возрасте 84 лет умер житель блокадного Ленинграда, член президиума городского совета ветеранов Анатолий Александрович Гартье, сообщила глава районной администрации Евгения Рубцова.
Анатолий Александрович возглавлял комиссию по патриотическому воспитанию молодежи Сасова. Являлся частым гостем молодёжных коллективов в школах, детских садах.
Анатолий Гартье рассказывал о военной истории страны, проводил уроки мужества. Особая тема его воспоминаний – блокада Ленинграда.
Анатолий Александрович потерял родных в блокадном Ленинграде. Позже был усыновлён семьёй Гартье. В благодарность взял их фамилию.