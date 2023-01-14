В Сасове объявили в розыск многодетную мать, прокуратура хочет лишить её родительских прав. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Длительное время трое детей 34-летней местной жительницы находятся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. В центр они прибыли грязные и голодные. Квартира, где они проживали ранее, находится в антисанитарных условиях.

– Женщина не проявляла никакой заботы в отношении собственных малолетних детей, не обеспечивала своевременным, правильным, надлежащим питанием. 34-летняя местная жительница, нарушая правовую обязанность по воспитанию 3 малолетних детей оставила их без присмотра в квартире, что создало непосредственную угрозу их жизни и здоровью. Имелись факты жестокого обращения с детьми, – сообщили в прокуратуре.

Нерадивую мать объявили в розыск в силу привлечения ее к уголовной ответственности по статье 156 Уголовного Кодекса РФ. Также в суд направлено исковое заявление о лишении матери родительских прав и взыскании алиментов.