В Сасове объявили в розыск многодетную мать, прокуратура хочет лишить её родительских прав. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Длительное время трое детей 34-летней местной жительницы находятся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. В центр они прибыли грязные и голодные. Квартира, где они проживали ранее, находится в антисанитарных условиях.
Нерадивую мать объявили в розыск в силу привлечения ее к уголовной ответственности по статье 156 Уголовного Кодекса РФ. Также в суд направлено исковое заявление о лишении матери родительских прав и взыскании алиментов.
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