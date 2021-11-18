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Четверг, 18 ноября, 2021
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В Сасове на должность главы городской администрации переизбрали Евгению Рубцову

Александр Ильин
Фото: ИД «Пресса»

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В четверг, 18 ноября, в Сасове на заседании гордумы избрали главу администрации города. Ей в третий раз стала Евгения Рубцова, сообщает ИД «Пресса». 

За кандидатуру Рубцовой, которая находится в должности главы с 20 марта 2012 года, проголосовали «единогласно».

Отмечается, что в конкурсе на замещение должности участвовал начальник медсанчасти Сасовского лётного училища Вадим Анатольевич Игнатьев, также член партии «Единая Россия».

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