В Сасове 18-летний водитель сбил мужчину на пешеходном переходе

В понедельник, 15 ноября, в 18.25 в городе Сасово на улице Молодцова произошёл наезд на пешехода. Подробности сообщила пресс-служба рязанского управления ГИБДД.
Наезд на мужчину, 1975 года рождения, находившегося на нерегулируемом пешеходном переходе, совершил 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-217230.
Пешеход получил травмы, проводится проверка.
Фото: Сасово online
Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram.
Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]