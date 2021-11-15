В Сасове 18-летний водитель сбил мужчину на пешеходном переходе

В понедельник, 15 ноября, в 18.25 в городе Сасово на улице Молодцова произошёл наезд на пешехода. Подробности сообщила пресс-служба рязанского управления ГИБДД.

Наезд на мужчину, 1975 года рождения, находившегося на нерегулируемом пешеходном переходе, совершил 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-217230.

Пешеход получил травмы, проводится проверка.

Фото: Сасово online

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