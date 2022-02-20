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Воскресенье, 20 февраля, 2022

В Саратовской области полицейский совершил суицид во время службы

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В Саратовской области полицейский совершил суицид во время службы

Александр Ильин

19 февраля в городе Пугачев Саратовской области сотрудник местного отдела полиции свёл счеты с жизнью, сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на источник в правоохранительных службах.

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Инцидент случился после того, как мужчина заступил на вахту. 

По факту случившегося началась проверка. На место ЧП выехал начальник регионального ГУ МВД Николай Ситников. В следственном комитете выясняют все обстоятельства смерти. 

По данным источника издания, у погибшего были конфликты с руководством, долги микрофинансовым организациям. 

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