В Саратовской области нетрезвый пациент избил врача во время приёма

В городе Балаково Саратовской области 30-летний пьяный пациент подозревается в избиении травматолога во время приёма. Об этом сообщает региональный СК.

Как выяснили следователи, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обратился к медику в связи с травмой руки. Доктор дал пациенту рекомендации по лечению, но тот начал проявлять агрессию. В итоге подозреваемый несколько раз ударил травматолога кулаком по лицу, после чего скрылся.

У врача пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей.

В полиции возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности»).