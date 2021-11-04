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Четверг, 4 ноября, 2021
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В Саратовской области нетрезвый пациент избил врача во время приёма

Александр Ильин
Изображение Annabel_P с сайта Pixabay

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В городе Балаково Саратовской области 30-летний пьяный пациент подозревается в избиении травматолога во время приёма. Об этом сообщает региональный СК. 

Как выяснили следователи, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обратился к медику в связи с травмой руки. Доктор дал пациенту рекомендации по лечению, но тот начал проявлять агрессию. В итоге подозреваемый несколько раз ударил травматолога кулаком по лицу, после чего скрылся.

У врача пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей. 

В полиции возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности»).

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