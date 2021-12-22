В Саратовской области мужчина поджёг парикмахерскую экс-жены с посетительницами внутри

В городе Аткарск Саратовской области 38-летний мужчина поджёг салон красоты своей бывшей жены. Чтобы спастись от огня, посетительницами и мастерам пришлось выпрыгивать со второго этажа, сообщает КП.

По данным издания, злоумышленник зашёл в двухэтажное здание, где находились парикмахерская и салон красоты, облил помещение бензином и бросил горящую спичку. У следователей есть также версия, что мужчина использовал бутылку с легковоспламеняющейся смесью.

В результате пожара 4 девушки получили травмы и ожоги, некоторым пришлось выпрыгивать на асфальт со второго этажа. Пострадавших доставили в больницу.

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Вскоре поджигатель сам явился к правоохранителям. Сейчас проводится доследственная проверка.