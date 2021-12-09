В Саратовской области бывший зэк занялся сексом с 13-летней девочкой

Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего ранее судимого жителя Саратовской области, которого обвиняют в половом сношении с 13-летней девочкой, пишет Версия Саратов.

Инцидент произошел в апреле прошлого года в одном из населенных пунктов Самойловского района. По версии следствия, злоумышленник стал ухаживать за ребенком.

Педофилу удалось втереться в доверие к девочке. В итоге он пригласил ее к себе домой и вступил в интимную связь.

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Следователь установил психологический контакт с девочкой и собрал доказательства вины злоумышленника. Мужчина признал свою вину, ему грозит до 10 лет лишения свободы.